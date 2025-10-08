Babillage des dròlles- Onesse Laharie Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie

Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie Landes

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.

Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais d’Onesse, le 8 Octobre 2025 à partir de 10h.

Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 35 71

English : Babillage des dròlles- Onesse Laharie

Open to children aged 0 to 3.

It will take place at the Médiathèque du Pays Morcenais in Onesse, on October 8, 2025 from 10am.

German : Babillage des dròlles- Onesse Laharie

Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren.

Die Veranstaltung findet am 8. Oktober 2025 ab 10 Uhr in der Mediathek des Pays Morcenais in Onesse statt.

Italiano :

Aperto ai bambini da 0 a 3 anni.

Si terrà presso la Médiathèque du Pays Morcenais a Onesse, l’8 ottobre 2025 a partire dalle 10.00.

Espanol : Babillage des dròlles- Onesse Laharie

Abierto a niños de 0 a 3 años.

Tendrá lugar en la Médiathèque du Pays Morcenais de Onesse, el 8 de octubre de 2025 a partir de las 10h.

