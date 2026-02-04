Babillage des dròlles- Onesse Laharie Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie
Babillage des dròlles- Onesse Laharie Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie mercredi 2 septembre 2026.
Onesse-Laharie
Babillage des dròlles- Onesse Laharie
Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns dès 3 mois.
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Ouvert aux pitchouns dès 3 mois. .
Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 35 71
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English : Babillage des dròlles- Onesse Laharie
Come and discover a whole host of stories for children with the magical characters
Open to pitchouns from 3 months.
L’événement Babillage des dròlles- Onesse Laharie Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx
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