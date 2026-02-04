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Babillage des dròlles- Onesse Laharie Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie

Babillage des dròlles- Onesse Laharie Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie

Babillage des dròlles- Onesse Laharie Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque du Pays Morcenais

Adresse : 283 Rue des Écoles

Ville : 40110 Onesse-Laharie

Département : Landes

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Onesse-Laharie

Babillage des dròlles- Onesse Laharie

Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns dès 3 mois.
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Ouvert aux pitchouns dès 3 mois.   .

Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 35 71 

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English : Babillage des dròlles- Onesse Laharie

Come and discover a whole host of stories for children with the magical characters
Open to pitchouns from 3 months.

L’événement Babillage des dròlles- Onesse Laharie Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx

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