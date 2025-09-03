Babillage des dròlles-Onesse Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie
Babillage des dròlles-Onesse Médiathèque du Pays Morcenais Onesse-Laharie mercredi 3 septembre 2025.
Babillage des dròlles-Onesse
Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie Landes
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.
Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais d’Onesse, le 3 Septembre 2025 à partir de 10h.
Médiathèque du Pays Morcenais 283 Rue des Écoles Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 35 71
English : Babillage des dròlles-Onesse
Open to children aged 0 to 3.
It will take place at the Médiathèque du Pays Morcenais in Onesse, on September 3, 2025 from 10am.
German : Babillage des dròlles-Onesse
Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren.
Die Veranstaltung findet am 3. September 2025 ab 10 Uhr in der Mediathek des Pays Morcenais in Onesse statt.
Italiano :
Aperto ai bambini da 0 a 3 anni.
Si terrà presso la Médiathèque du Pays Morcenais a Onesse, il 3 settembre 2025 a partire dalle 10.00.
Espanol : Babillage des dròlles-Onesse
Abierto a niños de 0 a 3 años.
Tendrá lugar en la Médiathèque du Pays Morcenais de Onesse, el 3 de septiembre de 2025 a partir de las 10h.
