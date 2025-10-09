Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin
Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Médiathèque du Pays Morcenais Ygos-Saint-Saturnin jeudi 9 octobre 2025.
Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin
Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans
Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais d’Ygos, le 9 Octobre 2025 à partir de 10h.
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.
Cela aura lieu à la Médiathèque du Pays Morcenais d’Ygos, le 9 Octobre 2025 à partir de 10h. .
Médiathèque du Pays Morcenais 113 avenue Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39
English : Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin
Open to children aged 0 to 3
It will take place at the Médiathèque du Pays Morcenais in Ygos, on October 9, 2025, starting at 10am.
German : Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin
Offen für Pitchouns von 0 bis 3 Jahren
Dies findet in der Mediathek des Pays Morcenais in Ygos am 9. Oktober 2025 ab 10 Uhr statt.
Italiano :
Aperto ai bambini da 0 a 3 anni
Si svolgerà presso la Médiathèque du Pays Morcenais a Ygos, il 9 ottobre 2025 dalle ore 10.00.
Espanol : Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin
Abierto a niños de 0 a 3 años
Tendrá lugar en la Médiathèque du Pays Morcenais de Ygos, el 9 de octubre de 2025 a partir de las 10h.
L’événement Babillage des dròlles- Ygos Saint Saturnin Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Morcenx