« Babiole », une oreille vers l’orient, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
« Babiole », une oreille vers l’orient, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux vendredi 27 mars 2026.
« Babiole », une oreille vers l’orient Vendredi 27 mars, 16h45 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T16:45:00+01:00 – 2026-03-27T17:45:00+01:00
Fin : 2026-03-27T16:45:00+01:00 – 2026-03-27T17:45:00+01:00
Une oreille vers l’orient
Babiole du Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux
« Qu’est-ce qu’une babiole ? »
Une babiole est un Bijou Artistique Bordelais, Imaginatif, Onirique, Ludique et Ephémère, imaginé et interprété par les musiciens intervenants du conservatoire. À découvrir partout à Bordeaux !
Anne et Edouard vous font voyager grâce aux musiques traditionnelles de l’Arménie au Moyen-Orient, au son du duduk, des percussions et du kanoun, instruments rares et emblématiques de ces régions.
Informations auprès de vos bibliothécaires et au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Mini-concert + goûter pour enfants par Anne et Edouard, enseignants musiciens du Conservatoire de Bordeaux concert pour enfants goûter
© Conservatoire Jacques Thibaud