Baboche: « dans de beaux draps » Salle Multi-activités Saizerais 28 juin 2025 15:00

Meurthe-et-Moselle

Baboche: « dans de beaux draps » Salle Multi-activités 2 Route Nationale Saizerais Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 15:00:00

fin : 2025-06-28 20:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Les associations Les 4 Vents et Le chant des sons vous présente Baboche: « Dans de beaux draps ».

Ce spectacle de Baboche est taillé pour les amoureux des mots et de la musique. L’ambition du spectacle Dans de beaux draps est d’emporter le public, l’amener ailleurs. L’alternance de textes parlés, susurrés puis dans le rebond de l’émotion de quelques mots chantés sont comme autant de décors posés par l’artiste. Le fil conducteur du spectacle mettre en avant les textes, les livrer à l’auditeur sur un son propre et transparent. Les musiques composées sur les six cordes de sa guitare supportent son discours comme le papier supporte l’encre du stylo. La volonté du spectacle, entourer le public, l’emporter. L’ambiance musicale est teintée de ballades rock & folk. Le spectacle s’appuie aussi sur quelques formats plus longs qui laissent la place à des plages d’improvisations propices au voyage et à la rêverie.

Guillaume Meunier sera au chant et à la guitare, il sera accompagné d’Alexandre Ambroziak.Tout public

0 .

Salle Multi-activités 2 Route Nationale

Saizerais 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 48 15 14 baboche.chanson@yahoo.com

English :

The associations Les 4 Vents and Le chant des sons present Baboche: « Dans de beaux draps ».

This Baboche show is designed for lovers of words and music. The ambition of « Dans de beaux draps » is to carry the audience away, to take them somewhere else. The alternation of spoken and whispered texts, followed by the emotional rebound of a few sung words, are like so many sceneries set up by the artist. The common thread running through the show is to bring the lyrics to the fore, delivering them to the listener in a clean, transparent sound. The music composed on the six strings of his guitar supports his words like paper supports pen ink. The aim of the show is to surround the audience, to carry them away. The musical ambience is tinged with rock & folk ballads. The show also features a number of longer formats, leaving plenty of room for improvisations that are conducive to travel and daydreaming.

Guillaume Meunier will be on vocals and guitar, accompanied by Alexandre Ambroziak.

German :

Die Vereine Les 4 Vents und Le chant des sons präsentieren Ihnen Baboche: « Dans de beaux draps ».

Diese Aufführung von Baboche ist für Liebhaber von Wörtern und Musik konzipiert. Das Ziel der Show « Dans de beaux draps » ist es, das Publikum mitzureißen und es an einen anderen Ort zu bringen. Der Wechsel von gesprochenen und geflüsterten Texten und dann, wenn die Emotionen hochkochen, von einigen gesungenen Wörtern sind wie Kulissen, die der Künstler aufgestellt hat. Der rote Faden der Aufführung: die Texte in den Vordergrund stellen, sie dem Zuhörer in einem sauberen und transparenten Klang liefern. Die auf den sechs Saiten seiner Gitarre komponierte Musik unterstützt seine Rede wie das Papier die Tinte des Kugelschreibers. Das Ziel der Show ist es, das Publikum zu umgeben und mitzureißen. Die musikalische Atmosphäre ist von Rock- und Folkballaden geprägt. Die Show stützt sich auch auf einige längere Formate, die Raum für Improvisationen lassen, die zum Reisen und Träumen anregen.

Guillaume Meunier singt und spielt Gitarre und wird von Alexandre Ambroziak begleitet.

Italiano :

Le associazioni Les 4 Vents e Le chant des sons presentano Baboche: « Dans de beaux draps ».

Questo spettacolo di Baboche è fatto per gli amanti delle parole e della musica. L’obiettivo di « Dans de beaux draps » è quello di far perdere la testa al pubblico e portarlo altrove. L’alternanza di testi parlati e sussurrati, seguita dal rimbalzo emotivo di alcune parole cantate, sono come tanti fondali allestiti dall’artista. Il filo conduttore dello spettacolo è quello di portare in primo piano i testi, consegnandoli all’ascoltatore in un suono pulito e trasparente. La musica composta sulle sei corde della sua chitarra sostiene le sue parole come la carta sostiene l’inchiostro di una penna. Lo scopo dello spettacolo è quello di circondare il pubblico, di trasportarlo. L’ambiente musicale si tinge di ballate rock e folk. Lo spettacolo comprende anche alcuni formati più lunghi che lasciano spazio a improvvisazioni che favoriscono il viaggio e il sogno ad occhi aperti.

Guillaume Meunier canterà e suonerà la chitarra, accompagnato da Alexandre Ambroziak.

Espanol :

Las asociaciones Les 4 Vents y Le chant des sons presentan Baboche: « Dans de beaux draps ».

Este espectáculo de Baboche está hecho para los amantes de la palabra y la música. El objetivo de « Dans de beaux draps » es sorprender al público y llevarlo a otra parte. La alternancia de textos hablados y susurrados, seguidos del rebote emocional de algunas palabras cantadas, son como otros tantos telones de fondo montados por el artista. El hilo conductor del espectáculo es poner las letras en primer plano, entregándolas al oyente en un sonido limpio y transparente. La música compuesta con las seis cuerdas de su guitarra sostiene sus palabras como el papel sostiene la tinta de una pluma. El objetivo del espectáculo es envolver al público, transportarlo. El ambiente musical está teñido de baladas rock y folk. El espectáculo también incluye algunos formatos más largos que dejan espacio a improvisaciones propicias para viajar y soñar despierto.

Guillaume Meunier cantará y tocará la guitarra, acompañado por Alexandre Ambroziak.

L’événement Baboche: « dans de beaux draps » Saizerais a été mis à jour le 2025-06-24 par TOURISME BASSIN de POMPEY