BÂBORD LIVE SHOW : LE 1ER TALK SHOW DE MUSIQUE INDÉ (S)pace’ Campus Pessac

BÂBORD LIVE SHOW : LE 1ER TALK SHOW DE MUSIQUE INDÉ Jeudi 23 octobre, 19h00 (S)pace’ Campus Gironde

Entrée gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T19:00:00 – 2025-10-23T23:00:00

Fin : 2025-10-23T19:00:00 – 2025-10-23T23:00:00

Débarque en Gironde le jeudi 23 octobre !

Le label Bâbord (le 1er label de garantie dans la musique) présente le “Bâbord live Show” : le nouveau talk show qui met le projecteur sur la musique indé et les enjeux de société !

Inspirées des late shows à l’américaine, ces émissions tournées en public proposent une partie “talk” (débat sur un sujet de société) et une partie “show” (concert) dans une ambiance festive et avec une bonne dose d’humour.

Par cette initiative, le label Bâbord entend défendre la diversité artistique et culturelle dans un secteur menacé par les grands groupes industriels (Source : Le Monde Diplomatique) et redonner de la visibilité aux productions musicales régionales de façon ludique et originale pour le grand public.

Réalisés en présence de l’équipe de tournage HOTU, ces talk shows deviennent ensuite des émissions de 45 minutes diffusées sur le web, pour un plus grand impact. Toutes les émissions seront accessibles en replay sur le site https://label-babord.fr.

Rendez-vous le jeudi 23 octobre à la MAC 3 (campus de Pessac – 33), à partir de 19h

(S)pace' Campus 18 Av. de Bardanac, 33600 Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine

