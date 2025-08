Babx Salle Paul Fort Nantes

Babx Salle Paul Fort Nantes jeudi 12 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 20:30 –

Gratuit : non de 21€ à 26€ Adulte

On le connait pianiste, compositeur, auteur, chanteur, arrangeur et même réalisateur : le touche à tout David Babin (son nom à la ville) officie également en chansons depuis 20 ans. Son dernier album a été co-réalisé par J.P. Nataf (Les Innocents). « Tout a commencé avec des chants d’oiseaux » confie Babx, lorsque la faune et la flore reprenaient leurs droits. De ces chants d’oiseaux libérés est née une première chanson Prendre soin. Au même moment et dans les temps qui ont suivi, il endormait sa fille aux sons de chansons qu’il avait enfouies et dans lesquelles il retrouvait sa voix et l’envie de chanter pour prendre soin, justement. Un concert qui promet d’être tout en douceur, à l’image du titre aérien Chevaleresse. Spectacle proposé en audiodescription, en partenariat avec Pick Up Production

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000