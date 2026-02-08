baby boogie Tourcoing

baby boogie

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Un espace de motricité accueillera les tout-petits. Quelle aventure ! S’exercer à la marche, ramper, se tourner et se retourner, découvrir les différents sens, ses pieds, ses mains et se faire des copains !

Le tout sous l’œil bienveillant des parents, pour un moment convivial.

Des modules de motricité et des jeux de manipulations et sensoriels issus du fonds de jeu de la ludothèque (avec possibilité d’emprunt a l’issue de la séance).

Séance adaptée pour des bébés non marcheurs et apprentis marcheurs accompagnés d’au moins 1 adulte pour un groupe de 6 enfants maximum.

Un espace de motricité accueillera les tout-petits. Quelle aventure ! S’exercer à la marche, ramper, se tourner et se retourner, découvrir les différents sens, ses pieds, ses mains et se faire des copains !

Le tout sous l’œil bienveillant des parents, pour un moment convivial.

Des modules de motricité et des jeux de manipulations et sensoriels issus du fonds de jeu de la ludothèque (avec possibilité d’emprunt a l’issue de la séance).

Séance adaptée pour des bébés non marcheurs et apprentis marcheurs accompagnés d’au moins 1 adulte pour un groupe de 6 enfants maximum. .

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 ludotheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A motor skills area will welcome the little ones. What an adventure! Learn to walk, crawl, turn around, discover the different senses, feet, hands? and make new friends!

All under the benevolent eye of parents, for a convivial moment.

Motor skills modules, manipulative and sensory games from the toy library’s collection (available for borrowing at the end of the session).

Suitable for non-walking babies and those learning to walk, accompanied by at least 1 adult for a maximum group of 6 children.

L’événement baby boogie Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme