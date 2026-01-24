Baby Boum Strasbourg mon amour Strasbourg
dimanche 8 février 2026
Baby Boum Strasbourg mon amour
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Le rendez-vous tant attendu des enfants prend ses quartiers au Vaisseau. L’incroyable Vladimir Spoutnik va mettre le feu à la piste de danse ! Des chorégraphies, des confettis, du bonheur et de la bonne humeur contagieuse les enfants adorent et les parents aussi.
Pour que la fête soit encore plus folle, n’hésitez pas à venir déguisés !
De 15h à 17h45 . 3 boums de 45 minutes chorégraphiées et animées par Vladimir Spoutnik.
Cette année, le Vaisseau a tissé tout un programme autour de Strasbourg mon amour. Durant tout le week-end, les enfants y sont accueillis pour de multiples animations (à partir de 3 ans) pour en apprendre davantage sur les parades amoureuses des animaux, jouer à les imiter et à les reconnaître, et tenter de comprendre le phénomène amoureux et ses effets sur notre cerveau ! .
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69
