baby-bourse Uxegney

Uxegney Vosges
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
2025-10-12
Entrée gratuite pour visiteurs
Exposants 2€/m, minimum 4m, accueil dès 9h
Petite restauration sur placeTout public
Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 17 94 02 16
English :
Free admission for visitors
Exhibitors: 2?/m, minimum 4m, welcome from 9 a.m
Snacks on site
German :
Freier Eintritt für Besucher
Aussteller: 2?/m, Minimum 4m, Empfang ab 9 Uhr
Kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Ingresso gratuito per i visitatori
Espositori: 2 metri, minimo 4 metri, accolti dalle ore 9.00
Snack in loco
Espanol :
Entrada gratuita para los visitantes
Expositores: 2?/m, mínimo 4m, bienvenidos a partir de las 9h
Aperitivos in situ
