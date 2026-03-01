Baby Broc Cuchery

Salle des Fêtes Cuchery Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Tout public

Envie de vider vos placards ou faire de bonnes affaires ? Rendez-vous au Baby Broc de Cuchery pour chiner vêtements (0-16 ans), jouets et matériel de puériculture à petits prix, le Dimanche 29 mars 2026 à la salle des Fêtes du village !

***Buvette et petite restauration sur place*** .

Salle des Fêtes Cuchery 51480 Marne Grand Est +33 6 70 57 03 77

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English : Baby Broc Cuchery

L’événement Baby Broc Cuchery Cuchery a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne