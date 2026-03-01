Baby Broc Cuchery Cuchery
Baby Broc Cuchery Cuchery dimanche 29 mars 2026.
Baby Broc Cuchery
Salle des Fêtes Cuchery Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Tout public
Envie de vider vos placards ou faire de bonnes affaires ? Rendez-vous au Baby Broc de Cuchery pour chiner vêtements (0-16 ans), jouets et matériel de puériculture à petits prix, le Dimanche 29 mars 2026 à la salle des Fêtes du village !
***Buvette et petite restauration sur place*** .
Salle des Fêtes Cuchery 51480 Marne Grand Est +33 6 70 57 03 77
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English : Baby Broc Cuchery
L’événement Baby Broc Cuchery Cuchery a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne