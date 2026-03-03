Baby Broc’ Malemort
Baby Broc’ Malemort dimanche 8 mars 2026.
Baby Broc’
Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le Comité des Fêtes organise son Baby Broc’!
Vous pourrez retrouver
– du matériel de puériculture
– des poussettes
– des peluches
– des jeux d’éveil
– des vêtements de 0 à 6 ans
De 9h à 17h30, salle Jean Ferrat.
Tarif 14€ le stand de 2 tables. .
Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 68 14 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Baby Broc’
L’événement Baby Broc’ Malemort a été mis à jour le 2026-02-27 par Corrèze Tourisme