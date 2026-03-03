Baby Broc’ Malemort

Baby Broc’

Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Le Comité des Fêtes organise son Baby Broc’!

Vous pourrez retrouver

– du matériel de puériculture

– des poussettes

– des peluches

– des jeux d’éveil

– des vêtements de 0 à 6 ans

De 9h à 17h30, salle Jean Ferrat.

Tarif 14€ le stand de 2 tables. .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 68 14 67

