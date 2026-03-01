Baby brocante Salle des fêtes Moyenmoutier
Baby brocante Salle des fêtes Moyenmoutier dimanche 8 mars 2026.
Baby brocante
Salle des fêtes Impasse salle des fêtes Moyenmoutier Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 13:00:00
2026-03-08
Venez faire le pleins de bonnes affaires pour vos enfants et bébés au baby brocante organisée par la Bégoncelloise.Tout public
Salle des fêtes Impasse salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 83 01 94 35
Come and stock up on bargains for your children and babies at the baby brocante organized by La Bégoncelloise.
