Baby fermier La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier
Baby fermier La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier mercredi 11 février 2026.
Baby fermier
La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-15 2026-02-22 2026-02-25
Atelier baby fermier réservé aux enfants de 0 à 3 ans. Devenez l’assistant du fermier le temps d’une matinée. Ici on fait pas qu’observer on participe. Les enfants découvrent ce que mangent nos pensionnaires et apprennent les gestes pour prendre soin d’eux.
Au creux de la main le petit-déjeuner des poules, lancer le grain à la volée et caresser leur plumage
Le festin des lapins et cochon d’Inde distribuer les carottes et le grain, pouvoir les toucher les caresser. La tétée des agneaux un moment de tendresse unique pour donner le biberon au plus petit. Le goûter des chèvres apprendre à tendre la main bien à plat pour offrir une gourmandise aux biquettes. A la découverte des cochons distribuer du pain à nos amis à la queue-en-tire bouchon. .
La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 73 39 50 sauvemoutons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Baby fermier
L’événement Baby fermier Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-02-04 par Terres de Limousin