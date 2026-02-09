Baby fermier La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier

Baby fermier

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-15 2026-02-22 2026-02-25

Atelier baby fermier réservé aux enfants de 0 à 3 ans. Devenez l’assistant du fermier le temps d’une matinée. Ici on fait pas qu’observer on participe. Les enfants découvrent ce que mangent nos pensionnaires et apprennent les gestes pour prendre soin d’eux.

Au creux de la main le petit-déjeuner des poules, lancer le grain à la volée et caresser leur plumage

Le festin des lapins et cochon d’Inde distribuer les carottes et le grain, pouvoir les toucher les caresser. La tétée des agneaux un moment de tendresse unique pour donner le biberon au plus petit. Le goûter des chèvres apprendre à tendre la main bien à plat pour offrir une gourmandise aux biquettes. A la découverte des cochons distribuer du pain à nos amis à la queue-en-tire bouchon. .

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 73 39 50 sauvemoutons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baby fermier

L’événement Baby fermier Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-02-04 par Terres de Limousin