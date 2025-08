Baby-foot au Parc Rives de Seine

Baby-foot au Parc Rives de Seine samedi 5 juillet 2025.

Mise à disposition de

plusieurs babyfoots et de différentes tailles, pour le plus grand plaisir des

plus petits et des plus nombreux !

Venez vous jouer aux babyfoot mis à votre disposition, quel que soit votre âge ou votre niveau !

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T16:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T22:00:00+02:00

