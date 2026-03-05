Baby gym Maison des Familles Aire-sur-l’Adour
Baby gym Maison des Familles Aire-sur-l’Adour samedi 21 mars 2026.
Baby gym
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Les ateliers, les rencontres au sein de la Maison des Familles (sur inscription)
0 à 36 mois, avec Noémie, psychomotricienne. temps d’échange libre de 10h30 à 11h30
06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
English : Baby gym
