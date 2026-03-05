Baby gym Maison des Familles Aire-sur-l’Adour

Baby gym

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Les ateliers, les rencontres au sein de la Maison des Familles (sur inscription)

0 à 36 mois, avec Noémie, psychomotricienne. temps d’échange libre de 10h30 à 11h30

06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .

