Baby gym avec Petit Pas Petit Beuzeville

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Début : 2025-10-10 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-10 2025-10-25

Activité ludique qui favorise le développement moteur, l’équilibre et la coordination des tout-petits à travers le jeu et le mouvement.

Du rampé 4 pattes à 4 ans.

Sur réservation uniquement. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

English : Baby gym avec Petit Pas Petit

A fun activity that encourages motor development, balance and coordination in toddlers through play and movement.

German :

Eine spielerische Aktivität, die durch Spiel und Bewegung die motorische Entwicklung, das Gleichgewicht und die Koordination von Kleinkindern fördert.

Italiano :

Un’attività divertente che incoraggia lo sviluppo motorio, l’equilibrio e la coordinazione dei bambini attraverso il gioco e il movimento.

Espanol :

Una divertida actividad que fomenta el desarrollo motor, el equilibrio y la coordinación de los niños pequeños a través del juego y el movimiento.

