BABY GYM Ganties
BABY GYM Ganties samedi 18 avril 2026.
Ganties
BABY GYM
SALLE DES FÊTES Ganties Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-23 2026-06-20
Venez découvrir la Baby Gym à Ganties !
Baby Gym à Ganties
L’association Les Agités du Comminges organise des sessions de Baby Gym.
Une activité ludique, spécialement conçue pour les tout-petits, et encadrée par un professionnel.
Un moment idéal pour développer la motricité, s’amuser et s’éveiller en douceur ! 5 .
SALLE DES FÊTES Ganties 31160 Haute-Garonne Occitanie lesagitesducomminges@gmail.com
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English :
Discover Baby Gym in Ganties!
L’événement BABY GYM Ganties a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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