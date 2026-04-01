Ganties

BABY GYM

SALLE DES FÊTES Ganties Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-06-20 11:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-23 2026-06-20

Venez découvrir la Baby Gym à Ganties !

Baby Gym à Ganties

L’association Les Agités du Comminges organise des sessions de Baby Gym.

Une activité ludique, spécialement conçue pour les tout-petits, et encadrée par un professionnel.

Un moment idéal pour développer la motricité, s’amuser et s’éveiller en douceur ! 5 .

SALLE DES FÊTES Ganties 31160 Haute-Garonne Occitanie lesagitesducomminges@gmail.com

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English :

Discover Baby Gym in Ganties!

L’événement BABY GYM Ganties a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE