Baby hour mes 1ers pas au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
Baby hour mes 1ers pas au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans samedi 6 décembre 2025.
Baby hour mes 1ers pas au musée d’archéologie
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:10:00
fin : 2025-12-06 10:40:00
Date(s) :
2025-12-06
Baby hour
Profitez en famille d’une première découverte du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt au rythme des tout-petits. Au gré des salles, les enfants partent à la rencontre des animaux ils manipulent, jouent, écoutent et observent pour s’éveiller aux richesses du monde animal. Enfants 18/36 mois. Sur inscription dans la limite des places disponibles .
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
English :
Baby hour
German :
Babystunde
Italiano :
Ora del bambino
Espanol :
La hora del bebé
L’événement Baby hour mes 1ers pas au musée d’archéologie Le Mans a été mis à jour le 2025-10-28 par CDT72