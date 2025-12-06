Baby hour mes 1ers pas au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Baby hour mes 1ers pas au musée d’archéologie

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Baby hour

Profitez en famille d’une première découverte du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt au rythme des tout-petits. Au gré des salles, les enfants partent à la rencontre des animaux ils manipulent, jouent, écoutent et observent pour s’éveiller aux richesses du monde animal. Enfants 18/36 mois. Sur inscription dans la limite des places disponibles .

