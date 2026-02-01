Baby hour, mes 1ers pas au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Baby hour, mes 1ers pas au musée d’archéologie

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:10:00

fin : 2026-02-26 10:40:00

Date(s) :

2026-02-26

Mes 1ers pas au musée !

Profitez en famille d’une première découverte du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt au rythme des tout-petits. Au gré des salles, les enfants partent à la rencontre des animaux ils manipulent, jouent, écoutent et observent pour s’éveiller aux richesses du monde animal.Enfants 18/36 mois. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

My 1st steps in the museum!

