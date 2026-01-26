Baby hour, mes 1ers pas au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans
Baby hour, mes 1ers pas au musée de Tessé
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-19 10:10:00
fin : 2026-02-19 10:40:00
2026-02-19
Mes 1ers pas au musée
Profitez en famille d’une première découverte du musée de Tessé au rythme des tout-petits. Au travers des œuvres, les enfants partent à la rencontre des œuvres d’art ils manipulent, jouent, écoutent et observent toutes les merveilles qu’elles peuvent nous offrir.
Enfants 18/36 mois. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
English :
My 1st steps in the museum
