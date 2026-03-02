Baby hour, mes 1ers pas au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-23 10:10:00
fin : 2026-04-23 10:40:00
2026-04-23
Venez explorer le musée avec Arlo l’escargot, en construisant, marchant, posant… en équilibre tout simplement. Une aventure où les sens, les histoires et les rencontres se mêlent. Au rendez-vous Manipulation, jeu et éveil sensoriel.
Enfants 18/36 mois. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
