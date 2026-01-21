Baby Lutte et motricité CPA Musidora Paris

Baby Lutte et motricité CPA Musidora Paris lundi 23 février 2026.

Parcours, duels et défis adaptés permettent aux enfants d’apprendre à utiliser leur corps, à se repérer dans l’espace et à interagir avec les autres dans le respect. Ces activités sont un excellent moyen de renforcer leur maîtrise corporelle.

Grâce à des jeux ludiques et sécurisés, les enfants développent motricité, équilibre et coordination.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant

13,50€

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

CPA Musidora 51 rue François Truffaut  75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


