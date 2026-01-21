Baby Lutte et motricité CPA Musidora Paris

Parcours, duels et défis adaptés permettent aux enfants d’apprendre à utiliser leur corps, à se repérer dans l’espace et à interagir avec les autres dans le respect. Ces activités sont un excellent moyen de renforcer leur maîtrise corporelle.

Grâce à des jeux ludiques et sécurisés, les enfants développent motricité, équilibre et coordination.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

payant

13,50€

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T11:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T11:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T11:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T11:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T11:00:00+02:00

CPA Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



