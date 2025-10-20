Baby poney Saint-Coulitz

Baby poney Saint-Coulitz lundi 20 octobre 2025.

Baby poney

Ty andré Saint-Coulitz Finistère

Début : 2025-10-20 10:30:00

fin : 2025-10-20 12:00:00

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31

Moment de partage ludique parents/enfants autour des poneys à la ferme équestre Litli Hestur . Pansage et câlinage Jeux et/ou balade à poney. Pour les 3-6 ans. Sur inscription. .

Ty andré Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

