Baby poney

Ty andré Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-18 2026-02-25 2026-02-27

Moment de partage ludique parents/enfants autour des poneys à la ferme équestre Litli Hestur . Pansage et câlinage Jeux et/ou balade à poney. Pour les 3-6 ans. Sur inscription. .

Ty andré Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baby poney

L’événement Baby poney Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-02-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE