baby poneys Le Marin Montregard

baby poneys

Le Marin Commune de Montregard Montregard Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-10-20

Programme soins, pansage des équidés, apprentissage des bases de l’équitation de manière ludique.

Pour les plus jeunes, un accompagnateur est recommandé pour tenir le poney et rassurer l’enfant.

Réservation 06 17 37 48 67

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Le Marin Commune de Montregard Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 37 48 67 fermedevovady@gmail.com

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English :

Program: pony care, grooming and learning the basics of riding in a fun way.

For younger children, a companion is recommended to hold the pony and reassure the child.

Booking 06 17 37 48 67

L’événement baby poneys Montregard a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon