Baby troc et vide dressing Saint-Laurent-sur-Gorre dimanche 12 octobre 2025.

Salle polyvalente Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez dénicher des vêtements de seconde main pour toute la famille ainsi que des jouets, jeux, puériculture etc… .

Salle polyvalente Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 05 42 65 lesoleildelagedor87@gmail.com

