Baby-visite au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Baby-visite au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS dimanche 5 octobre 2025.

Baby-visite

Une

visite sensorielle et participative adaptée aux bambins accompagnés de

leurs parents. La découverte toute en émotions et sensations des

sculptures d’Antoine Bourdelle est suivie par un temps de relaxation qui

se termine par la réalisation d’une mini sculpture, souvenir de la

visite.

En partenariat avec le Musée d’Art Moderne de Paris

De 10h30 à 11h30

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 €

En famille – Durée : 1h

Pour les bébés avant la marche et leurs parents

Porte bébé obligatoire et tenue souple vivement conseillée

Profitez d’une visite sensorielle et d’un temps de relaxation avec votre bébé (avant la marche) pour découvrir le musée Bourdelle.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 10h00 à 11h30

Le dimanche 09 novembre 2025

de 10h30 à 11h30

Le dimanche 07 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

payant

De 5 à 7 euros.

A noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.

Public tout-petits et adultes.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/baby-visite +33184821455 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/