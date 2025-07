Baby Volcano + Maddy Street Ubu Rennes

Baby Volcano + Maddy Street Ubu Rennes Samedi 1 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 10€ carte Curieuse / 12€ réduit* / 15€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Depuis 1997, le festival itinérant Les Femmes S’en Mêlent œuvre pour une plus grande visibilité des artistes femmes dans la musique.

Nous sommes heureux·ses de collaborer à nouveau avec son équipe et d’accueillir un beau plateau à l’Ubu à l’occasion de son édition 2025.

Découverte lors de sa toute première venue en France dans le cadre des Rencontres Trans Musicales 2022, l’artiste suisso-guatémaltèque Baby Volcano est de retour à l’Ubu ! Chanteuse/rappeuse (en français, en anglais et en espagnol), compositrice/productrice, danseuse et plus largement performeuse, Baby Volcano travaille autant le son que l’image pour donner naissance à un monde étrange. Son exploration du corps en mouvement donne alors encore plus de sens à sa musique hybride, viscérale et profonde, qui mêle reggaeton expérimental et electro-pop latina.

Maddy Street est un·e artiste franco-britannique qui a grandi dans la Manche et aujourd’hui basé·e à Caen. À l’aise dans un registre au croisement de la pop, du rock, de l’electro et du rap (en français comme en anglais), iel crée un univers singulier qui exprime autant des questionnements d’identité, que son désir de liberté artistique (y compris dans les clips qu’iel réalise). Des aspirations qu’iel concrétise en live avec une forte présence scénique, souvent qualifiée de « frontale ». Nous sommes prévenu·es…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-01T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-01T23:59:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/les-femmes-sen-melent-baby-volcano-maddy-street

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine