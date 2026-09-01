BABY YOGA rue de la poste Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

BABY YOGA

rue de la poste RAM AURIGNAC Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16

C’est l’heure du Baby Yoga à La Cafetière avec Vanessa pour se détendre en famille !

Deux mercredis par mois, venez découvrir le Baby Yoga en famille !

Des postures de yoga adaptées aux plus petits. Un temps de relaxation au travers d’une histoire, d’un massage, d’une musique ou d’une comptine… Pour favoriser la concentration, l’écoute et la gestion des émotions, mais aussi pour passer un moment de bien-être ensemble.

Pour parents et enfants de 1 à 4 ans

Rendez-vous au Relais des Assistantes Maternelles d’Aurignac (RAM), Rue de la Poste.

Places limitées, réservation conseillée. 3 .

rue de la poste RAM AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

It’s time for Baby Yoga %E0 La Cafeti%E8re with Vanessa—let’s relax as a family!

L’événement BABY YOGA Aurignac a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE