Baby yoga, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Baby yoga Samedi 14 mars, 10h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – De 3 mois à 18 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T11:15:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T11:15:00+01:00

Venez vivre un moment bienveillant qui favorise le développement moteur et affectif de votre bébé.

C’est une excellente manière de tisser des liens avec son enfant

Des postures, du jeu et de la relaxation seront au rendez-vous.

=> De 3 mois jusqu’à 18 mois <=

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]

Atelier baby yoga parent-enfant