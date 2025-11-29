BABYLON CIRCUS – LE ROCKSTORE Montpellier

BABYLON CIRCUS Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNÉE CONCERTS EN ACCORD AVEC ARACHNÉE PRODUCTIONS PRÉSENTE : BABYLON CIRCUSC’est début 2026, une fois les bougies souffle´es que retombera le rideau sur 30 ans d’aventures par dela` les routes du monde, fin qu’ils ce´le`breront la gorge serre´e peut-e^tre, mais dans l’alle´gresse quand me^me … jusqu’au bout ! Il y en a qui partent sans tambour ni trompette … eux c’est en fanfare qu’ils ont pre´vu de quitter la sce`ne !De retrouvailles en surprises, c’est charge´ d’e´motions et sans retenue que Babylon Circus a commence´ ce dernier tour de piste de`s le de´but de l’anne´e 2024, de´marre´ sur les routes d’Europe : France, Espagne, Belgique, Hollande … Clubs, festivals, des shows a` rallonge et des aftershow en musique, bref, tout terrain plus que jamais, le Babylon Circus profite, partage, offre et rec¸oit tant d’amour partout ou` il passe que nombre de gens promettent de les revoir « une autre dernie`re fois ».Toujours en harmonie et pourtant toujours inde´finissables, ils continuent a` piocher alle`grement dans leur re´pertoire, a` partager les souvenirs des early years aux tonalite´s ska et reggae militants des premiers albums, en passant par les manoucheries amoureuses ou les introspections acoustico-gypsy de la belle e´toile jusqu’aux cris d’alarme sur fond d’e´lectro- dub-rock de State of emergency. Autant ne se priver de rien …D’ici la`, la carte du monde se couvre peu a` peu de petits drapeaux comme autant de nouvelles e´tapes avant de mettre le cap sur leurs provinces natales, la` ou` tout a commence´, en 1995 …Entre re´union de famille et fe^te de quartier, c’est le monde qu’ils invitent a` entrer dans le tourbillon de leurs Dances of resistance pour tirer leur ultime re´ve´rence et faire, encore une fois, encore plus fort de la musique et du bruit !!!!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34