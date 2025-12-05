BABYLON CIRCUS – LE SPLENDID Lille

BABYLON CIRCUS Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES EN ACCORD AVEC ARACHNÉE PRODUCTIONS PRÉSENTE : BABYLON CIRCUSPOUR TOU.TE.S PARTOUT ET TOUT LE TEMPS… JUSQU’AU BOUTC’est début 2026, une fois les bougies souffle´es que retombera le rideau sur 30 ans d’aventures par dela` les routes du monde, fin qu’ils ce´le`breront la gorge serre´e peut-e^tre, mais dans l’alle´gresse quand me^me … jusqu’au bout ! Il y en a qui partent sans tambour ni trompette … eux c’est en fanfare qu’ils ont pre´vu de quitter la sce`ne !De retrouvailles en surprises, c’est charge´ d’e´motions et sans retenue que Babylon Circus a commence´ ce dernier tour de piste de`s le de´but de l’anne´e 2024, de´marre´ sur les routes d’Europe : France, Espagne, Belgique, Hollande … Clubs, festivals, des shows a` rallonge et des aftershow en musique, bref, tout terrain plus que jamais, le Babylon Circus profite, partage, offre et rec¸oit tant d’amour partout ou` il passe que nombre de gens promettent de les revoir « une autre dernie`re fois ».Toujours en harmonie et pourtant toujours inde´finissables, ils continuent a` piocher alle`grement dans leur re´pertoire, a` partager les souvenirs des early years aux tonalite´s ska et reggae militants des premiers albums, en passant par les manoucheries amoureuses ou les introspections acoustico-gypsy de la belle e´toile jusqu’aux cris d’alarme sur fond d’e´lectro- dub-rock de State of emergency. Autant ne se priver de rien …D’ici la`, la carte du monde se couvre peu a` peu de petits drapeaux comme autant de nouvelles e´tapes avant de mettre le cap sur leurs provinces natales, la` ou` tout a commence´, en 1995 …Entre re´union de famille et fe^te de quartier, c’est le monde qu’ils invitent a` entrer dans le tourbillon de leurs Dances of resistance pour tirer leur ultime re´ve´rence et faire, encore une fois, encore plus fort de la musique et du bruit !!!!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59