Babylon Circus CCM John-Lennon Limoges

Babylon Circus

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 26.7 – 26.7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

POUR TOU.TE.S PARTOUT ET TOUT LE TEMPS… JUSQU’AU BOUT

Babylon Circus tire sa révérence après 30 ans de tournée aux quatre coins du monde ! Début 2024, le groupe a débuté son Dernier Tour de Piste avec une énergie débordante, revisitant son répertoire du ska militant à l’électro-dub-rock, pour une fête musicale intense et pleine d’émotions. Clubs, festivals, scènes mythiques… Face au succès fulgurant de ce Dernier Tour de Piste, les ultimes dates se rajoutent en 2025 pour vivre la fête jusqu’au bout, et faire encore une fois, encore plus fort, de la musique et du bruit !!!! .

