Babylon Circus Rock School Barbey Bordeaux

Babylon Circus Vendredi 28 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

23 € (Prévente – Hors frais de location) / 28 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:50:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T23:50:00

En 2026, Babylon Circus soufflera les bougies et fera tomber le rideau sur ses 30 ans d’aventures, mais avant ça, un dernier tour de piste sur les routes d’Europe s’impose.

Toujours en harmonie et pourtant toujours indéfinissable, Babylon Circus continue à piocher allègrement dans leur répertoire, à partager les souvenirs des early years aux tonalités ska et reggae militants des premiers albums, en passant par les manoucheries amoureuses ou les introspections acoustico-gypsy de la belle étoile jusqu’aux cris d’alarme sur fond d’électro- dub-rock de State of Emergency.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/O2a6bf04204a »}]

Babylon Circus – « Tout dernier tour de piste » babylon circus rock school barbey