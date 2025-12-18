Baby[mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Baby[mac]

Samedi 28 février 2026 de 10h à 12h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le Musée d’Art Contemporain [mac] vous donne rendez-vous samedi 28 février avec une visite ludique et temps calme.Enfants

Le [mac] se transforme en espace douillet pour accueillir les tout-petits et leurs familles et leur proposer différents temps calmes lectures, séance d’écoute, détente avec son Le [mac] se transforme en espace douillet pour accueillir les tout-petits et leurs familles et leur proposer différents temps calmes, à la suite d’une visite ludique du musée.



• Dès 2 ans

• Durée 2h

• Sur réservation par mail macpublics@marseille.fr .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée d’Art Contemporain [mac] invites you to join us on Saturday February 28 for a fun and leisurely visit.

L’événement Baby[mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-18 par Ville de Marseille