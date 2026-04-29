Babyski Saint-Sulpice-d’Eymet Eymet
Babyski Saint-Sulpice-d’Eymet Eymet dimanche 7 juin 2026.
Eymet
Babyski
Saint-Sulpice-d’Eymet Lac de L’Escourou Accès grande digue Eymet Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les deux journées d’animations autour du Babyski nautique permettront des initiations pour les enfants âgés de 4 à 10 ans même si l’enfant ne sait pas encore nager- étant équipé d’un gilet de sécurité et de matériel adapté.
Cette activité de Babyski sera totalement gratuite pour découvrir ce sport de glisse.
Vous aimez la glisse, les sensations et bien rigoler ? Cette année encore, vous pourrez essayer la bouée tractée 2 ou 3 places pour les plus de 10 ans (ou + de 8 ans accompagné d’un adulte). Activité payante.
Inscriptions et autorisations parentales obligatoires.
Inscriptions sur place. .
Saint-Sulpice-d’Eymet Lac de L’Escourou Accès grande digue Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 80 37 23 babyski@orange.fr
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English : Babyski
L’événement Babyski Eymet a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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