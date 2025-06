Baccarat in Classic Ancienne Taillerie de Baccarat Baccarat 28 juin 2025 17:00

Meurthe-et-Moselle

Le Pôle International des Arts du Feu accueille à l’ancienne taillerie de Baccarat « Baccarat in Classic », soirée organisée par Arpèges et saveurs et Histoire Culturelle européenne. Le Quatuor Stanislas présente un intermède musical dans les locaux du Pôle International des Arts du Feu, suivi d’une dégustation et d’un moment d’échange.Tout public

Ancienne Taillerie de Baccarat 55 rue des Cristalleries

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 81 93 41 guenot.jeannine@orange.fr

English :

The Pôle International des Arts du Feu hosts « Baccarat in Classic » at the former Baccarat taillerie, an evening organized by Arpèges et saveurs and Histoire Culturelle Européenne. The Quatuor Stanislas presents a musical interlude on the premises of the Pôle International des Arts du Feu, followed by a tasting and discussion.

German :

Der Internationale Pol der Feuerkünste veranstaltet in der ehemaligen Schnitterei von Baccarat « Baccarat in Classic », einen von Arpèges et saveurs und Europäische Kulturgeschichte organisierten Abend. Das Stanislas-Quartett präsentiert ein musikalisches Intermezzo in den Räumlichkeiten des Pôle International des Arts du Feu, gefolgt von einer Verkostung und einem Moment des Austauschs.

Italiano :

Il Pôle International des Arts du Feu ospita « Baccarat in Classic » presso l’ex taillerie Baccarat, una serata organizzata da Arpèges et saveurs e Histoire Culturelle Européenne. Il Quatuor Stanislas presenta un intermezzo musicale nei locali del Pôle International des Arts du Feu, seguito da una degustazione e da un dibattito.

Espanol :

El Pôle International des Arts du Feu acoge « Baccarat in Classic » en la antigua taillerie Baccarat, una velada organizada por Arpèges et saveurs y Histoire Culturelle Européenne. El Quatuor Stanislas presenta un interludio musical en los locales del Pôle International des Arts du Feu, seguido de una degustación y un coloquio.

