Bacchantes – Kerguerwen Trédrez-Locquémeau, 22 mai 2025 21:00, Trédrez-Locquémeau.

Côtes-d’Armor

Bacchantes Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-05-22 21:00:00

fin : 2025-05-22

2025-05-22

Bacchantes, est un quatuor breton/occitan, composé de quatre instrumentistes et chanteuses.

Elles ont monté un instrumentarium qui leur est propre entre acoustique et électrique guitare électrique, batterie, claviers et harmonium indien, et créent une musique composite et singulière, entre musique trad et musiques actuelles.

Le groupe chante en français, en polyphonie, en chœur, en lyrique même, sur des poèmes anciens et contemporains (Claude de Burine, Grisélidis Real, Gérard de Nerval, Verlaine…). Elles chantent également leurs propres textes, et racontent un besoin de nature, une volonté de liberté, un appel à rester présent à ce qui nous entoure et à oser dire. Et en sous texte, la poésie est toujours politique…

Toujours ou presque accompagnée du bourdon de leur harmonium indien, leur musique nous embarque dans une transe atypique. Musique à la fois de sorcières et de sages, le rituel se veut surtout bienfaiteur. De regards elles dictent le tempo de nos émotions, et nous embarquent dans cette messe païenne redéfinissant les joutes médiévales. Bacchantes est une proposition hors du temps, qui ne souffre d’aucun repère.

Faustine Seilman voix, claviers, piano, percussions, kalimba

Astrid Radigue voix, batterie, flûte traversière

Claire Grupallo voix, harmonium indien, claviers, flûte irlandaise, kalimba, auto-harpe

Amélie Grosselin voix, guitare électrique et acoustique .

Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

