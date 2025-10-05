Bach dans les bacs – Récital de piano préparé de Lorenzo Naccarato Maison Heinrich Heine Paris

Bach dans les bacs – Récital de piano préparé de Lorenzo Naccarato Maison Heinrich Heine Paris dimanche 5 octobre 2025.

À la frontière

entre musique néo classique et lo-fi, l’univers proposé par Lorenzo

évoque immédiatement un travail sur le contrepoint et la polyphonie. Le

rapport au temps présent et au souvenir, chargé de souffle et

d’imperfections, est ici associé au regard que l’on peut poser sur les

oiseaux, ceux disparus ou en voie d’extinction comme ceux qui peuplent

nos arbres. Surtout, il importe d’écouter et de porter une attention.

La musique de J. S. Bach (1685-1750) contient

beaucoup de cette puissante légèreté, de la poésie du faire ensemble,

d’une écoute tout à la fois intime et puissamment collective.

En 2025, à l’initiative du festival Passe ton Bach d’abord, Lorenzo adapte plusieurs pièces de Bach pour piano K7.

Un dernier augure lancé par le pianiste : que la cassette soit bientôt « back dans les bacs » !

au programme :

♪ Choral en la mineur, BWV 691 (pour piano et platine vinyle)

♪ Sicilienne, BWV 1031 (pour piano, crins, magnétophones k7)

♪ Cantata, BWV 156 – Arioso (pour piano et delay à bande)

♪ Prélude en do mineur, BWV 847 (pour piano, papier calques et aimants)

♪ Prélude en mi mineur, BWV 855 (pour piano et Patafix)

♪ Aria sulla quarta corda, BWV 1068 (pour piano et magnétophone 4 pistes)

En s’inspirant des nuées d’étourneaux, Lorenzo Naccarato a imaginé un nouvel instrument : le piano K7. Une flotte de sept magnétophones cassette est posée sur le piano, à la façon d’oiseaux en voie d’extinction. Ils servent de partenaires de jeu au pianiste, qui évolue et façonne une géographie sonore en constante évolution.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 17h00 à 18h30

payant

7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-05T20:00:00+02:00

fin : 2025-10-05T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-05T17:00:00+02:00_2025-10-05T18:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75020 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/10-octobre/bach-dans-les-bacs +33144161326 o.tirvaudey@maison-heinrich-heine.org https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine