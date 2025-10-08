« Bach en Duo » Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault

« Bach en Duo »

Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault Vienne

Début : 2025-10-08

Dans le cadre du Festival des Arts Sacrés

### BACH en Duo

### Orchestre Josquin des Prés

Au programme Cantate 102 pour soprano Cantate 82 pour baryton Concerto pour violon et haut-bois

Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

