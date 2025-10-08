« Bach en Duo » Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault
« Bach en Duo » Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault mercredi 8 octobre 2025.
« Bach en Duo »
Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault Vienne
Dans le cadre du Festival des Arts Sacrés
### BACH en Duo
### Orchestre Josquin des Prés
Au programme Cantate 102 pour soprano Cantate 82 pour baryton Concerto pour violon et haut-bois
Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
