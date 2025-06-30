BACH : MAGNIFICAT – CHAPELLE ROYALE Versailles

BACH : MAGNIFICAT Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : BACH : MAGNIFICATLe jour de Noël 1723 marque un tournant dans l’histoire de la musique. Johann Sebastian Bach, qui a pris ses fonctions de cantor à Saint-Thomas quelques mois plus tôt, fait entonner les vêpres de 13 heures dans la Nikolaikirche avec ce qui va devenir l’un des plus grands chefs-d’œuvre européens de notre musique sacrée : son Magnificat. Il fête donc ce jour de Noël, partagé entre ses trois églises – la Thomaskirche, la Paulinerkirche et la Nikolaikirche – où seront joués tour à tour le Magnificat, le Sanctus et la Cantate BWV 63, accompagnés de laudes spirituelles. Le déroulé de cette mémorable journée est aujourd’hui restitué par le Poème Harmonique dans un programme pour lequel Vincent Dumestre retrouve les versions originales des œuvres jouées : le Magnificat dans sa version d’origine en mi bémol, avec l’insertion des laudes entre les mouvements ; la Cantate BWV 63 : « Christen, Ätzet diesen Tag » ; le Sanctus, et un choral ici chanté sur le timbre du fameux Jesu, meine Freude. L’occasion de revivre un éminent jour de Noël 1723 en compagnie du plus fameux des compositeurs de l’ère baroque.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CHAPELLE ROYALE PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78