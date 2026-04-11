Bach-Maratka – Saskia Lethiec violon, Temple de Versailles, Saint-Cyr-l’École

Bach-Maratka – Saskia Lethiec violon Samedi 11 avril, 18h00 Temple de Versailles Yvelines

www.musiquesaversailles.com/billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T20:00:00+02:00

Suite à la parution de son disque Intégrale des Sonates et Partitas de Bach édité par Cascavelle fin novembre 2025 et sélectionné par France Musique Le Bach du Dimanche Corinne Schneider et par Classiquenews, Saskia Lethiec donne régulièrement en récital Une Sonate et une Partita de Bach encadrant Chants Haïku de Krystof Maratka écrit en 2025 dont elle est la dedicataire.

« Son violon Louis Guersan de 1741, a l’acuité et la flexibilité, le grain serpentin et le mordant expressif pour réussir chaque séquence, offerte comme un acte autant musical que spirituel, chaque épisode proposé comme une ascension musicale. Ernst Van Bek Classiquenews. »

Tarifs et billetterie :

Tarif Plein : 20 € | Réduit : 15 € | – 18 ans : 5 €

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Temple de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.musiquesaversailles.com »}] [{« link »: « http://www.musiquesaversailles.com/billetterie »}] http://www.musiquesaversailles.com

Un voyage vers l ‘Indicible et l’intemporel.

@Jean-Baptiste Millot