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AGENDA · Toulouse

BACH MENDELSSOHN ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse

samedi 26 septembre 2026 · ÉGLISE SAINT-JÉRÔME · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME
Adresse
2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
25 25 25 Tarif de base - plein tarif

Toulouse

BACH MENDELSSOHN

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Concert hommage à Alix Bourbon – grande Chef de Choeur toulousaine décédée il y a 10 ans en novembre 2016.
50 chanteurs des Choeurs A Contretemps de Toulouse et Voix d’Apamée de Pamiers interpréteront des oeuvres de Bach et Mendelssohn , dont la cantate 106 de Jean-Sébastien Bach, accompagnés par l’Orchestre Les Passions avec Jean-Marc Andrieu à la flûte à bec et Yasuko Uyama-Bouvard à l’orgue. Le concert sera dirigé par Guy Zanesi. 25  .

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Tribute concert for Alix Bourbon—a renowned choir director from Toulouse who passed away 10 years ago in November 2016.

L’événement BACH MENDELSSOHN Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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