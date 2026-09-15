BACH MENDELSSOHN ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · ÉGLISE SAINT-JÉRÔME · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BACH MENDELSSOHN
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Concert hommage à Alix Bourbon – grande Chef de Choeur toulousaine décédée il y a 10 ans en novembre 2016.
50 chanteurs des Choeurs A Contretemps de Toulouse et Voix d’Apamée de Pamiers interpréteront des oeuvres de Bach et Mendelssohn , dont la cantate 106 de Jean-Sébastien Bach, accompagnés par l’Orchestre Les Passions avec Jean-Marc Andrieu à la flûte à bec et Yasuko Uyama-Bouvard à l’orgue. Le concert sera dirigé par Guy Zanesi. 25 .
ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tribute concert for Alix Bourbon—a renowned choir director from Toulouse who passed away 10 years ago in November 2016.
L’événement BACH MENDELSSOHN Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 15 septembre 2026
- Les Ratés de la science, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 15 septembre 2026
- PIERRE LAURENT AIMARD (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 15 septembre 2026
- Les bibliothécaire racontent, Médiathèque des Izards, Toulouse 16 septembre 2026
- Contes dans le parc, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse 16 septembre 2026