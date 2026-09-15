BACH MENDELSSOHN ÉGLISE SAINT-JÉRÔME Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BACH MENDELSSOHN

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert hommage à Alix Bourbon – grande Chef de Choeur toulousaine décédée il y a 10 ans en novembre 2016.

50 chanteurs des Choeurs A Contretemps de Toulouse et Voix d’Apamée de Pamiers interpréteront des oeuvres de Bach et Mendelssohn , dont la cantate 106 de Jean-Sébastien Bach, accompagnés par l’Orchestre Les Passions avec Jean-Marc Andrieu à la flûte à bec et Yasuko Uyama-Bouvard à l’orgue. Le concert sera dirigé par Guy Zanesi. 25 .

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tribute concert for Alix Bourbon—a renowned choir director from Toulouse who passed away 10 years ago in November 2016.

L’événement BACH MENDELSSOHN Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE