Bach, Musicien Fondateur Les jeudis de Saint Maclou Eglise Saint Maclou Rouen jeudi 18 septembre 2025.

Eglise Saint Maclou 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18 21:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Les plus belles pages musicales du baroque en musique de chambre!

Chaconne, suite, gigue, air, sonate: du solo au quatuor (clavecin, théorbe, violon, viole de basse)

**Le programme**

M. Marais Les sonneries de Sainte Geneviève du Mont de Paris

A. Corelli La Follia

J.S Bach Allemande BWV 995

A. Fourqueray Pièce de viole

J.S. Bach Gigue de la partita III

J.S. Bach Sonate pour viole BWV 1029

**Les artistes**

Anne Dumont Clavecin

Isabelle Dumont Viole de gambe

Vincent Maurice Théorbe, luth

O. Sallaberger Violon, alto & direction .

Eglise Saint Maclou 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

English : Bach, Musicien Fondateur Les jeudis de Saint Maclou

L’événement Bach, Musicien Fondateur Les jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2025-09-06 par Seine-Maritime Attractivité