BACH : ORATORIO DE PÂQUES – CHAPELLE ROYALE Versailles

BACH : ORATORIO DE PÂQUES Début : 2026-04-05 à 15:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : BACH : ORATORIO DE PÂQUESUn rendez-vous à ne pas manquer : Bach illuminé par l’un de ses plus grands interprètes ! John Eliot Gardiner à la tête de son nouvel ensemble fait dialoguer ferveur religieuse et théâtralité jubilatoire dans cette œuvre phare de Bach d’une intensité saisissante. Composé en 1725, l’Oratorio de Pâques déploie la fresque sonore de la joie de la Résurrection, portée par des arias virtuoses, des chœurs éclatants et une instrumentation colorée – notamment au travers des envolées des flûtes et hautbois d’amour. Gardiner, fidèle à sa lecture expressive et rigoureuse de Bach, propose ici une interprétation où chaque nuance devient évocation, chaque mot, prière. La complicité avec l’ensemble The Constellation, dont l’engagement musical ne cesse de faire parler de lui, promet un moment de grâce à la fois érudit et accessible, savant et incarné.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CHAPELLE ROYALE PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78