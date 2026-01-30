Bach, Passion selon saint Jean Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Bach, Passion selon saint Jean

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

La traditionnelle Passion de Bach sous la direction de Camille Delaforge, révélée lors de sa résidence aux côtés d’Emmanuelle Haïm au Festival d’Aix 2024.

Le monde musical ne tarit pas d’éloges à propos de sa direction qualifiée d’ étincelante (Le Figaro) ou de remarquable (Forum Opéra), et il y a fort à parier qu’elle est à l’orée d’une carrière exceptionnelle. Camille Delaforge est familière de la Passion selon saint Jean dont elle vient de donner une interprétation saluée par le public et la critique au Festival de Saint-Denis.



Pour ce rendez-vous attendu, elle prend la tête d’Il Caravaggio, son ensemble sur instruments d’époque, et s’adjoint le concours des chanteurs et chanteuses d’accentus, marquant leur retour dans ce répertoire après la toute première Passion, au Festival de Pâques 2013, dirigée également par une cheffe Laurence Equilbey ! .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year, the traditional Bach Passion will be led by conductor Camille Delaforge, who first made her mark during a residency at the Opera Festival in 2024.

