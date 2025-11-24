Bach : Plucked / Unplucked Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-09 20:30 – 22:00

Gratuit : non 20 € / 12 € / 3 € / Gratuit Tarif plein : 20 €Tarif réduit : 12 €Carte Blanche : 3 €Moins de 18 ans et élèves du Conservatoire : gratuit Billetterie : www.stradivaria.org/les-apartes-4 Tout public

Une rencontre entre passé et présent où la précision et l’ornement du baroque se mêlent à la liberté et à la poésie d’une écriture contemporaine (œuvres de Bach, Purcell et Satie revisitées et compositions d’Edouard Ferlet). Violaine Cochard – clavecinÉdouard Ferlet – piano

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0252101621 https://www.stradivaria.org/les-apartes-4