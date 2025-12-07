BACH / TELEMANN – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

BACH / TELEMANN Début : 2025-12-07 à 16:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BACH / TELEMANNBach et Telemann illuminent cette soirée anniversaire sous la direction inspirée de György Vashegyi. Entre éclat baroque et ferveur chorale, un concert de contrastes et de splendeur.Alles Gute zum Geburtstag Jean-Sébastien ! L’Orfeo Orchestra et le Purcell Choir célèbrent Bach avec un programme de cantates composées il y a tout juste 300 ans ! Dans ce répertoire d’une inépuisable richesse, Bach dévoile sa plus haute inspiration “à la seule gloire de Dieu” et pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Ces chefs-d’œuvre seront mis en miroir avec d’autres d’un ami proche de Bach, Georg Philipp Telemann, datant de la même époque. Une soirée à vivre sous l’égide de ces deux grands maîtres de la musique sacrée. Durée : 2h avec entractePROGRAMME Tuma, Miserere en fa mineurBach, Selig ist der MannBach, Ich hab in Gottes Herz und SinnTelemann, Wer nur den lieben Gott lässt waltenTelemann, Jesus Christus under HeilandDISTRIBUTION Orfeo OrchestraPurcell ChoirGyörgy Vashegyi, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92